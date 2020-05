Landau – Kein weiterer Fall des Coronavirus (Stand 15.05.2020/12.00 Uhr)

Landau / südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar.

Coronavirus:Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Nach aktuellem Stand (15.05.2020, 12:00 Uhr) hat sich seit gestern, 14.05.2020, kein weiterer Fall des Coronavirus (COVID-19) im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bestätigt.

Insgesamt wurden 221 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Landau/Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 212 Personen sind gesundet*.

5 Personen sind verstorben.

Verbandsgemeinde Annweiler 12 Personen (11 davon gesundet)

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 11 Personen (11 davon gesundet)

Verbandsgemeinde Edenkoben 40 Personen (40 davon gesundet)

Verbandsgemeinde Herxheim 27 Personen (26 davon gesundet, 1 verstorben)

Verbandsgemeinde Landau-Land 22 Personen (19 davon gesundet, 2 verstorben)

Verbandsgemeinde Maikammer 14 Personen (13 davon gesundet)

Verbandsgemeinde Offenbach 22 Personen (22 davon gesundet)

Stadt Landau 73 Personen (70 davon gesundet, 2 verstorben).

Alle ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert.

*Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 14-tägigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie 48 Stunden (an Tag 13 und 14 der häuslichen Quarantäne) symptomfrei war.

Ein erneuter Test findet bei Personen in häuslicher Quarantäne nicht statt.

Diese Fälle gelten für das Gesundheitsamt als abgeschlossen. Personen in Gesundheitsberufen dagegen – etwa Ärzte oder Altenpfleger – werden erst als abgeschlossene Fälle gezählt, wenn diese einen negativen Abstrich hatten, da diese erst dann wieder arbeiten dürfen.

Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de.

Das gemeinsame Bürgertelefon des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ist in der Regel montags bis donnerstags, 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, sowie freitags, 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, unter der Telefonnummer 06341/940-555 erreichbar.

Am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen ist das Bürgertelefon derzeit nicht besetzt.

Quelle:Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail