Kaiserslautern / Kndsbach / Aus der MRN News Nachbarschaft(ots)

Bei einem Betriebsunfall ist am Freitagmorgen ein Baukran auf den Neubau eines Altenwohnheims gestürzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kippte ein Turmkran, welcher Holzteile für den Dachstuhl transportierte, in voller Länge nach vorne über und blieb auf dem Rohbau aus Beton liegen. Der Kranführer sowie die Bauarbeiter blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe. |pilan