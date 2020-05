Frankenthal – Tatort Congressforum Frankenthal – Erfolgsautor Harald Schneider liest aus seiner Krimireihe um den berühmten Kommissar Palzki

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Ein ohrenbetäubendes Knallen und Krachen ließ uns zusammenzucken und in Richtung Bühnenbild starren. Die ersten Fassadenteile lagen bereits auf dem Boden, andere stürzten gerade wie im Dominoeffekt nach. Staubwolken sausten nach oben, kleinere Splitter spritzten durch die Gegend. Im Nu lag auf der Bühne ein Trümmerhaufen.“ – unter diesem ein toter Bühnenarbeiter. Sollte dies ein Anschlag auf den Kurpfälzer Comedian Pako selbst gewesen sein?

Für Spannung pur und skurrile Akzente sorgt der bekannte Pfälzer Krimiautor Harald Schneider mit seinen bislang 18 Palzki-Bänden. In seinem 8. Krimi „Künstlerpech“ begibt sich Kommissar Reiner Palzki auf Spurensuche in die weitläufigen Räume und den verwinkelten Keller des Veranstaltungshauses. Er muss im tiefen Sumpf des Veranstaltungsmilieus ermitteln. Schneiders Erfolgsrezept ist es, echte Personen in seine Krimis einzubinden. Wir grüßen an dieser Stelle Christian Chako Habekost, der den Humor hat, als Parodie unter dem Künstlernamen Pako in diesem Krimi aufzutreten. Wie eh und je kappelt sich Palzki in bewährt skurriler Art mit seinem Vorgesetzten KPD und muss außerdem die Ambitionen von Kommunalpolitikern aufdecken.

Wenn wir schon alle auf den analogen Kunstgenuss verzichten müssen, bringen wir Ihnen am Mittwoch, 13.05.2020, mit den Palzki-Lesungen Spannung gewürzt mit Pfälzer Humor auf Ihr Sofa. Seien Sie pünktlich um 19.30 Uhr auf www.congressforum.de beim Livestream dabei – auch wenn Kommissar Palzki dafür bekannt ist, gerne mal ein bisschen später zu kommen. Am Donnerstag, 14.05.2020 folgen zur gleichen Zeit weitere Passagen aus „Künstlerpech“. Weitere Lesungen aus der Palzki-Reihe können Sie Woche für Woche erleben.

Zum Autor: Mit einer Auflage von über 90.000 Büchern pro Titel zählt Harald Schneider zu den erfolgreichsten regionalen Autoren. Schneider begann bereits während seines Studiums zu schreiben, zunächst für diverse Studentenzeitungen, später folgten Kurzkrimis und satirische Beiträge. Seit der Geburt seiner Kinder schreibt er außerdem Kinderratekrimis und Detektivgeschichten. Im Jahr 2017 erreichte Schneider bei der Wahl zum Lieblingsautor der Pfälzer den 3. Platz nach Sebastian Fitzek und Rafik Schami.

Verpassen Sie nicht die Premiere unserer digitalen Lesungsreihe am Mittwoch, 13.05.2020 auf www.congressforum.de! Denn so einen Kommissar wie Palzki gibt es schließlich auch kein zweites Mal.

Quelle: Harald Schneider/Congressforum Frankenthal