Dossenheim – Gartenlaube in Brand geraten – ca. 10 000,- Euro Schaden

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto “Abendspaziergang für unsere Freiheit” wurde am Montagabend zu einer Versammlung in die Mosbacher Innenstadt eingeladen. Hintergrund der Veranstaltung in der Fußgängerzone, an der mehr als 100 Personen teilnahmen, war der Protest gegen die derzeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geltenden Einschränkungen. Um die Infektionsgefahr zu minimieren und um ... Mehr lesen »