Ludwigshafen – Steinschlange im Maudacher Bruch entdeckt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Heute entdeckten wir beim Spazierengehen eine Steinschlange im Maudacher Bruch. Die Steine liegen dicht aneinandergereiht und senden bunt bemalte Botschaften aus. Eine lustige Idee, die noch Nachahmer sucht. Bemalt einfach einen Stein zu Hause und fügt diesen hinzu, so wird die Schlange immer länger und länger. In Zeiten von Corona fand man überall in Deutschland, an den verschiedensten Orten Steinschlangen, bunt bemalt oder mit Wünschen und Grüßen verziert sollten sie die Corona Zeit etwas verschönern, das Leben etwas bunter machen oder einfach nur Hoffnung geben. Eine schöne Idee, mal sehen, wie lange die Schlange wird! Ihr findet Sie am Jägerweiher, gleich unterhalb des Schildes.



BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail