Frankenthal – Strohhutfest@home: Vorverkauf für Paket und Button startet am 18. Mai

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Da das Strohhutfest in diesem Jahr nicht gemeinsam auf dem Rathausplatz gefeiert werden kann, hat die Stadtverwaltung das Strohhutfest@home ins Leben gerufen. An den vier Strohhutfesttagen werden dabei Konzerte und Filme per Livestream übertragen. Neu ist außerdem ein Strohhutfest@home-Paket, mit dem man sich das Strohhutfest-Gefühl ins Wohnzimmer holen kann. Der Vorverkauf für das Paket und den 20. Strohhutfest-Button, der in einer Sonderedition ebenfalls erscheint, beginnt am Montag, 18. Mai.

Im Paket enthalten sind Strohhutfest-Dubbegläser, Strohhutfest-Buttons, Rieslingschorle in Dosen und der Programmflyer – entweder als Single-Paket für acht oder Zweier-Paket für 15 Euro. Insgesamt 750 Stück gehen in den Verkauf.



Die Pakete können bis zum 23. Mai im Kaufhaus Birkenmeier, bei Kisling oder bei MEXIA Eventservice (Ernst-Rahlson-Straße 21) erworben werden. Eine weitere Verkaufsstelle wird auf dem Festplatz an der Benderstraße eingerichtet, die von Montag, 18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai und am Freitag, 22. Mai, jeweils von 8 bis 13 Uhr geöffnet ist. Hier ist nur Barzahlung möglich. Außerdem können die Pakete online unter www.stadtportal-frankenthal.de bestellt werden – entweder in eine der Verkaufsstellen oder bequem nach Hause.

Den Strohhutfest-Button gibt es auch einzeln für zwei Euro pro Stück. Da der Vorverkauf im Bürgerservice in diesem Jahr nicht möglich ist, wird er in diesem Jahr im Frankenthaler Einzelhandel verkauft: bei Angela Hoffmann Mode, CPS Grafik Design Druck Udo Weber, Edeka Stiegler, Einhorn Apotheke, Fein-Stick Pfalz-Shop, Fürst Helbig, GW Goldschmiede Werkstatt, Hotel Central, Kaufhaus Birkenmeier, Kisling GmbH, Metzgerei Büchele, Mode am Rathausplatz, Zottelbär und Lesemaus. Außerdem gibt den Button bei Autohaus Bürkle, Blumen Baro und Weismann Automobile. Der Verkauf läuft, solange der Vorrat reicht. Die Auflage beträgt wie in den Vorjahren 9.999 Stück.

Der Erlös aus Paket und Button kommt in diesem Jahr den Frankenthaler Vereinen zugute, die normalerweise am Strohhutfest teilnehmen und für die mit der Verschiebung ein Großteil ihrer jährlichen Einnahmen wegfällt.



Mehr zum Strohhutfest-Button

Der Strohhutfest-Button ist seit 2001 fester Bestandteil des Fests und für viele Sammler bereits ein Kultobjekt. Die Gestaltung übernehmen Frankenthaler (Hobby-)Künstler oder Schüler. Normalerweise fließt der Verkaufserlös in das Budget für das Musikprogramm des nächsten Strohhutfestes.

In diesem Jahr stammt das Motiv von Eileen Laubner. Die 28-Jährige, die ursprünglich aus Bielefeld stammt, beschreibt sich selbst als kreativen Menschen. Auf dem Button 2020 ist das Riesenrad mit dem Riesenstrohhut zu sehen, das in diesem Jahr zum 15. Mal sein Quartier vor dem Wormser Tor bezogen hätte. Die Sparkasse Rhein-Haardt übernimmt als langjähriger Partner und Sponsor der Buttonaktion die Herstellungskosten für die komplette Stückzahl.

Mehr zu Strohhutfest@home

Um allen Frankenthalerinnen und Frankenthalern die geliebten Strohhutfest-Tage auch 2020 zu ermöglichen, hat sich die Stadtverwaltung mit zahlreichen Initiativen zusammengeschlossen und kann nun ein Strohhutfest@home – ein Strohhutfest zu Hause – ermöglichen. Während der Strohhutfesttage wird vom 21. bis 24. Mai ein umfangreiches Musikprogramm gezeigt und in die Wohnzimmer nach Hause übertragen. Dafür gibt es auch eine Sonderedition des Strohhutfest-Buttons, dessen Verkaufserlös in diesem Jahr den Frankenthaler Vereinen zu Gute kommen wird, die üblicherweise am Strohhutfest teilnehmen. Das Musikprogramm wird ergänzt mit der Übertragung von kurzen Grußbotschaften, Kinderprogramm und Zusammenschnitten, mit teils historischen, Filmaufnahm

Quelle Stadt Frankenthal