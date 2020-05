Mannheim – 29-jähriger Schwarzfahrer aus Georgien stößt Schaffner aus ICE

Wald-Michelbach/Kreidach/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Am Sonntag (10.05.) befuhr gegen 16.15 Uhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer (Volvo) aus Gras-Ellenbach die Mörlenbacher Straße in Kreidach aus Richtung Mörlenbach kommend in Richtung Kreidacher Höhe. In Höhe der Einmündung der Bürgermeister-Georg-Quick-Straße kam dieser Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit ... Mehr lesen »