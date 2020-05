Ludwigshafen – Gründungsbüro der HWG LU setzt Workshop-Reihen online fort

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Neben „Reboot“, der „Internetshow gegen die Krise“, bietet das Gründungsbüro der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) auch weitere Angebote online an.

Am Mittwoch, dem 13. Mai 2020, lädt das Gründungsbüro der HWG LU von 13.00 bis 18.00 Uhr Gründungsinteressierte zu einem Digitalworkshop zum Thema „Pitchen und Präsentieren“ ein. Besonderer Fokus soll dabei auf Präsentationstechniken vor der Webcam liegen. Referent ist Stefan Hillebrand, Schauspieler,Regisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Mitglied des Improvisationstheaters DRAMA light. Anmeldung per Mail an gruendung@hwg-lu.de erforderlich.

Auch die Online-Fragesession „Frag …“ geht in die nächste Runde: Am Mittwoch, dem 20.Mai 2020 heißt es diese Mal „Frag den Banker!“. Von 17.00 bis 18.00 Uhr beantwortet Sven Birkner, bei der VR Bank Rhein Neckar zuständig für den Start-up- und Geschäftskundenbereich, auf Einladung des Gründungsbüros alle Fragen zum Thema Finanzierung / Kredite / Förderprogramme (RLP / BW). Auch hier ist eine Anmeldung per Mail

an gruendung@hwg-lu.de erforderlich.

Am Mittwoch, dem 10. Juni 2020, steht dann ein virtueller Kreativworkshop zum Thema „Ideenfindung“ auf dem Programm. Von 13.00 bis 18.00 Uhr führt Referent Philipp Do Castelo Correira vom Ludwigshafener Strong People Institute Peak.Rocks Gründungsinteressierte zu kreativen Höhenflügen. Anmeldung per Mail an gruendung@hwg-lu.de.

Weitere Infos unter: https://forschung.hwg-lu.de/gruendung/veranstaltungen.html

Quelle HWG Ludwigshafen

