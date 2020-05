Ludwigshafen – Herzlichen Glückwunsch, Manfred Schwarz!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Manfred Schwarz, Mitglied im Bezirkstag der Pfalz und langjähriges Stadtratsmitglied, wird an diesem 10. Mai 75 Jahre alt. „Heute feiert Manfred Schwarz seinen 75. Geburtstag, leider unter ganz ungewöhnlichen Coronabedingten Umständen. Umso herzlicher sende ich ihm im Namen des ganzen Kreisverbands meine Glück- und Segenswünsche“,

sagt der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes.

„Damit verbinde ich ein großes Dankeschön dafür, dass Manfred Schwarz auch mit 75 Jahren als vorbildlich integrer und engagierter Kommunalpolitiker wirkt. Seine Detailkenntnis und Gewissenhaftigkeit in allen Dingen, die er politisch anpackt, zeichnen ihn aus“, so Kartes.

Bedingt durch die Evakuierung während des Zweiten Weltkriegs wurde Manfred Schwarz 1945 in Degmarn bei Heilbronn geboren. Wenige Monate später kehrte die Familie nach Ludwigshafen zurück und wohnte zunächst im Hemshof, ab 1953 in Oppau. Mit 15 Jahren begann Schwarz bei der BASF eine Lehre als Werkstoffprüfer. Berufsbegleitend erwarb er die

Fachhochschulreife, studierte Verfahrenstechnik und schloss als DiplomIngenieur (FH) ab. Von 1970 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2008 war er bei der BASF im Bereich Werkstofftechnik und Anlagensicherheit

beschäftigt.

Schon als Jugendlicher brachte sich Manfred Schwarz in der katholischen Kirche ein; noch heute ist der Vater von drei Töchtern und mehrfache Großvater in der Pfarrgemeinde Oppau engagiert. CDU-Mitglied seit 1963, war Schwarz von 1976 bis 1990 Ortsvorsitzender in Oppau und zwölf Jahre lang stellvertretender Vorsitzender der Stadtratsfraktion.

