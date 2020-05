Ludwigshafen – Erst helfen dann bestehlen – 91jährige um 900 € bestohlen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Diebstahl aus der Wohnung einer 91-Jährigen – Am Samstag, den 09.05.2020 gegen 18:00 Uhr, ließ eine 91-Jährige Frau einen Mann und Frau in ihre Wohnung in der Zollhofstraße, um ihnen zehn Euro zu geben, da die beiden Personen ihr zuvor geholfen hatten ihren Hund wieder einzufangen. In der Wohnung verwickelte die Frau die 91-Jährige sodann in ein Gespräch. Zeitgleich betrat der Mann das Schlafzimmer und entwendete Bargeld in Höhe von 900 Euro. Anschließend verließ das Paar die Wohnung unter einem Vorwand zügig. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ungefähr 180 cm groß, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, gebräunte Haut, blaue Jeans, weißes T-Shirt/Hemd, Basecap, Tattoo am Unterarm, leicht korpulent. Bei der Täterin handelte es sich um eine ca. 160 cm große Frau, ca. 30 Jahre, braune Haare zum Zopf gebunden, gebräunte Haut, weißes T-Shirt, weiße lange Hose. Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Bild: www.mrn-news.de Archiv