Ludwigshafen / Berlin – Coronavirus – Robert Koch Institut meldet den 3. Tag in Folge steigende Reproduktionszahl – von 0,65 am Mittwoch auf aktuell über 1,0

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar / Berlin – Was Wissenschaftler vorhergesagt haben, ist nun eingetreten. Durch die Lockerungen der Allgemeinverfügungen, sind die Zahlen der Coronavirusinfizierten wieder angestiegen. Das Robert Koch Institut (RKI) hat eine Warnung herausgegeben. Die Reproduktionszahl ist wieder über den kritischen Wert von 1,0 gestiegen. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist gestiegen.

Das Institut sieht den Wert 1,0 als kritische Marke an. Noch am Mittwoch lag die Reproduktionszahl mit 0,65 deutlich unter 1,0.

Das RKI verweist darauf, dass man die Entwicklung sämtlicher Werte in den nächsten Tagen genau beobachten müsse um aussagekräftige Prognosen zu treffen.

Fakt ist, die Reproduktionszahl steigt wieder den 3. Tag infolge an.

