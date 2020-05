Dannstadt-Schauernheim – Feuerwehr befreit eingeklemmten Arbeiter aus Maschine

Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATwww.optikadam.de Am 08.05.2020, gegen 23:15 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße. Ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Staatsstraße von Edesheim kommend in Richtung Maikammer. In Höhe des Bahnhofes fuhr der Fahrer gegen den Bordstein der dortigen Fahrbahninsel, kam daraufhin ins Schleudern und auf einem ... Mehr lesen »