Speyer – Ohne Führerschein mit falschen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss in Pkw unterwegs

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 11. Mai öffnet die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) wieder die Türen der Tourist-Information „NibelungenLand“ in Lorsch. Gäste können sich dann wieder täglich – auch an Wochenenden und den Feiertagen – über die Freizeitangebote und weitere touristische Highlights in der gesamten Region informieren: Die Mitarbeiter stehen unter Einhaltung ... Mehr lesen »