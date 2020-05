Speyer – Beim Abbiegen entgegenkommenden Radfahrer übersehen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 12:50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße / Einmündung Rützhaubstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 25-jährige Radfahrerin aus Speyer leicht verletzt wurde. Ein 24-jähriger Mannheimer bog mit seinem Transporter stadteinwärts fahrend von der Bahnhofstraße in die Rützhaubstraße ein und übersah die ihm entgegenkommende, ordnungsgemäß auf dem Radweg fahrende Radfahrerin. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem leichten Kontakt zwischen Pkw und Fahrrad. Die gestürzte Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt und kam zur Untersuchung in eine Speyerer Krankenhaus.

