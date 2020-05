Schifferstadt – 15. Mai: Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuer fällig

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen Am 07.05.2020, gegen 12:40 Uhr, war eine 52-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Hoheloogstraße einkaufen. Als sie ihre Handtasche kurze Zeit unbeaufsichtigt in ihrem Einkaufswagen liegen ließ, nutzten unbekannte Täter diesen Moment aus und stahlen aus der Handtasche ihren Geldbeutel, in dem mehrere hundert Euro waren. Wer etwas ... Mehr lesen »