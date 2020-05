Mannheim – Reparaturarbeiten an der Walter-Pahl-Brücke – Vollsperrungen an zwei Wochenenden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem LKW-Unfall, der sich im Juni 2019 auf der Walter-Pahl-Brücke in Fahrtrichtung Sandhofen ereignet hatte, wurde die Brücke so stark beschädigt, dass aus Sicherheitsgründungen und zur Aufrechterhaltung des fließenden Verkehrs jeweils die linke Fahrspur in beide Fahrtrichtungen herausgenommen werden musste.

Vollsperrung am 9. Mai

Mit den ersten vorbereitenden Arbeiten zur Brückenreparatur wurde bereits im Frühjahr 2020 begonnen. Diese Arbeiten konnten bisher in den Bereichen der abgesperrten Fahrspuren ausgeführt werden. Für den Austausch des beschädigten Brückenhängers sind zwei Vollsperrungen an zwei aufeinander folgenden Wochenenden erforderlich. Am ersten Wochenende muss der beschädigte Brückenhänger abgetrennt und die Last der Brücke in eine Hilfskonstruktion umgelagert werden. Eine erste Vollsperrung der Walter-Pahl-Brücke – in beide Fahrtrichtungen – wird am Samstag, 9. Mai 2020, morgens ab 5.00 Uhr bis circa 11.00 Uhr erforderlich.

Vollsperrung vom 15. bis 17. Mai

Am darauffolgenden Wochenende wird der neue Hänger der Brückenkonstruktion eingebaut und verschweißt. Danach wird die Last der Brücke aus der Hilfskonstruktion heraus, zurück in die bestehende Brückenkonstruktion übergeleitet. Hierfür ist eine zweite Vollsperrung von Freitag, 15. Mai 2020, abends ab 21.00 Uhr bis Sonntagabend, 17. Mai 2020, voraussichtlich 21.00 Uhr erforderlich. Während dieser Zeitspanne wird die Walter-Pahl-Brücke in beide Fahrtrichtungen erneut voll gesperrt sein. Die Vollsperrungen an den Wochenenden sind erforderlich, da Beeinträchtigungen der Arbeiten durch Vibrationen des fließenden Verkehrs vermieden werden müssen. Umleitungsbeschilderungen sind aufgestellt. In den nächsten Wochen werden weitere Arbeiten durchgeführt, die bis Ende Juni 2020 vollständig abgeschlossen sein sollen, sodass die Verkehrstüchtigkeit der Brücke wieder vollumfänglich hergestellt sein wird.