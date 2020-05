Mannheim – Recyclinghof Morchhof: Temporär geänderte Verkehrsführung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In den letzten Wochen ist es durch wartende Kraftfahrzeuge, die auf den Recyclinghof fahren wollten zum Rückstau gekommen. Um dies zu vermeiden, wird die Zufahrt zum Recyclinghof Morchhof für eine Übergangszeit in der Zeit von Samstag, 9. Mai, bis einschließlich Samstag, 16. Mai, geändert. Mit temporärer Nutzung eines Wirtschaftsweges kann die Aufstellfläche für PKW, die den Recyclinghof Morchhof aufsuchen möchten, verlängert werden. Dadurch wird eine Entlastung der Verkehrssituation erfolgen. Die neue Wegeführung ist ausgeschildert. Mit der neuen Zufahrt wird der Recyclinghof Morchhof wieder an den Werktagen jeweils von 8:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung stehen. Der Recyclinghof Max-Born-Straße auf der Friesenheimer Insel ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag 13:00 bis 16:00 Uhr und Dienstag bis Samstag 8:00 bis 16:00 Uhr. Die Annahme von Grünschnitt ist auf beiden Recyclinghöfen derzeit nicht möglich. Für den Grünschnitt ist seit dem 20. April 2020 eine separate Annahmestelle auf der Friesenheimer Insel, in der Max-Planck-Straße eingerichtet. Öffnungszeiten hier: Montag bis Samstag von 8:00 bis 15:30 Uhr.

