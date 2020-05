Mannheim/Ludwigshafen – Buslinien 52 und 71 wieder samstags unterwegs

Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch die Buslinien der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) kehren sukzessive wieder in den Regelbetrieb zurück. So fahren die Buslinie 52 in Mannheim und die Buslinie 71 in Ludwigshafen ab dem morgigen 9. Mai auch wieder samstags. Bitte beachten: Die Buslinie 71 ist nicht wie unter der Woche mit der Linie 72 verknüpft. Die Busse der Linie 71 fahren auf dem regulären Linienweg von LU Rathaus kommend bis zur Haltestelle Hans-Warsch-Platz. Danach geht es weiter über Karl-Dillinger Straße – Melm – Notwende – Buschwegbrücke zur Haltestelle Hans-Warsch-Platz. Von dort fahren die Busse der Linie 71 zurück zur Haltestelle LU Rathaus. Die Gegenrichtung wird regulär von der Buslinie 72 bedient.

