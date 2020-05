Ludwigshafen – Kunstrasen beschädigt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 04.05.2020, gegen 19:30 Uhr und dem 07.05.2020, gegen 16:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Kunstrasen des Ludwigshafener Sportclubs in der Abteistraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

