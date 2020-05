Ludwigshafen – IHK Pfalz informiert Gastronomen über Lockerung der Corona-Maßnahmen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Webinar zu Hygienemaßnahmen

Hotels und Gastronomiebetriebe dürfen in Rheinland-Pfalz ab dem 13. Mai 2020 schrittweise wieder öffnen – allerdings nur mit umfassenden Schutz- und Hygienemaßnahmen. Um die Restaurants und Übernachtungsbetriebe auf die Wiedereröffnung unter Auflagen entsprechend vorzubereiten, bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz am Dienstag, 12. Mai 2020 ab 14.30 Uhr ein Webinar an. Die Teilnahme ist kostenlos.

In dem Webinar „Wiedereröffnung der Gastronomie – Hygieneauflagen“ geht es darum, den Unternehmen die aktuellen Hygienevorgaben für einen sicheren Umgang mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern näher zu bringen und sie auf die reibungslose Wiedereröffnung vorzubereiten. Neben der Vorstellung der Regelungen und Hygieneauflagen erhalten die Teilnehmer zahlreiche Praxistipps und Lösungsansätze für die Umsetzung der Maßnahmen.

„Wir begrüßen es natürlich, dass Gastronomen und Hoteliers nun endlich eine Perspektive haben und wieder ihre Türen öffnen dürfen“ so Malin Handrick, zuständige Referentin bei der IHK Pfalz. „Da die strengen Schutz- und Hygienemaßnahmen nun sehr kurzfristig umgesetzt werden müssen, möchten wir die Unternehmen bestmöglich unterstützen.“

Zudem wird es in dem eineinhalbstündigen Webinar Hilfe und Orientierung für die Erarbeitung eines Hygienekonzeptes geben, welches u.a. Voraussetzung für die Wiedereröffnung sein wird.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden interessierte Unternehmer/innen auf www.pfalz.ihk24.de, Nr. 4786604

Über die neuesten Entwicklungen und Auflagen für die Branchen Handel, Gastronomie und Dienstleistungen informiert die IHK Pfalz zudem tagesaktuell ebenfalls auf ihrer Homepage unter der Nummer 4736168.

Ansprechpartnerin bei der IHK Pfalz ist Malin Handrick Tel.: 0621 5904 1520, E-Mail: malin.handrick@pfalz.ihk24.de

Quelle IHK Pfalz