Ludwigshafen – Einbruch in leerstehendes Mehrparteienhaus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 07.05.2020, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass in ein leerstehende Mehrparteienhaus in der Weißenburger Straße eingebrochen worden war. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass die unbekannten Täter zunächst erfolglos versucht hatten, die Haustür aufzuhebeln. Danach hebelten sie das Badfenster auf und gelangten darüber in das Anwesen. Gestohlen wurde nichts, da das Mehrparteienhaus seit einiger Zeit leer steht. Wann genau der Einbruch stattfand, ist nicht eingrenzbar. Wer in der letzten Zeit etwas ungewöhnliches in der Weißenburger Straße und Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

