Landau – #Supportyourlocalartists – Atomic Schmidt am Samstag, 9. Mai, beim LandauLivestream

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Trotz Corona-Pandemie müssen Kulturfans nicht komplett auf Live-Events verzichten – dafür sorgen digitale Angebote wie der LandauLivestream. Die nächsten Gäste sind am Samstag, 9. Mai, ab 19 Uhr die Band Atomic Schmidt. Atomic Schmidt machen Popmusik und schämen sich kein bisschen dafür. Erlaubt ist alles, was berührt – auf die eine oder andere Art und Weise. Gespielt wird nach eigenen Angaben Synth-Jazz-Psychedelic-Indie-Pop. Atomic Schmidt war ursprünglich das Nebenprojekt zweier Landauer Studenten, mittlerweile ist die Band auf sechs Mitglieder angewachsen, die den ungewöhnlichen und experimentellen Umgang mit Klängen lieben.

Der LandauLivestream wurde von der städtischen Kulturabteilung und der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ins Leben gerufen, um die regionale Kulturszene in der aktuellen Corona-Krise zu unterstützen. Dienstags, donnerstags und samstags treten Künstlerinnen und Künstler live in der Jugendstil-Festhalle auf und werden in die heimischen Wohnzimmer gestreamt. Das komplette Programm findet sich unter www.landau.de/landaulivestream; Unterstützertickets können unter www.ticket-regional.de/landau-livestream erworben werden. Wer den Livestream verfolgen möchte, kann dies auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ tun. Alle Auftritte finden sich auch danach noch „on demand“ auf Facebook sowie YouTube.