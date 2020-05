Landau – Landrat dankt ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Diagnosezentrum – Mehr als 2000 Patienten beprobt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mehr als 2.000 Personen wurden im gemeinsamen Diagnosezentrum von Stadt Landau und Landkreis Südliche Weinstraße am neuen Messplatz in Landau schon getestet. Für das außerordentliche Engagement sprach Landrat Dietmar Seefeldt gestern dem Organisator und DRK-SÜW Kreisbereitschaftsleiter Marco Nau sowie allen HelferInnen des DRK seinen herzlichen Dank für die zahlreichen ehrenamtlichen Einsatzstunden aus. Landrat Dietmar Seefeldt stattete dem Diagnosezentrum einen Besuch ab, um dem Team vor Ort zu danken. Von links: Notker Mathes, Alexia Darm, Konstantin Heid und Kreisbereitschaftsleiter Marco Nau. „Das gemeinsame Diagnosezentrum von Stadt Landau und Landkreis Südliche Weinstraße ist wichtiger Baustein, um auch weiterhin die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu entlasten.

Dass bereits mehr als 2.000 Personen die Einrichtung aufgesucht haben und dort getestet wurden, zeigt, dass das Diagnosezentrum angenommen wird. Mein großer Dank gilt dem DRK und Kreisbereitschaftsleiter Marco Nau, der die Organisation des Diagnosezentrums ehrenamtlich übernimmt. Dieser herausragende Einsatz der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, der den Beteiligten viel Zeit abverlangt, ist nicht selbstverständlich“, würdigte Landrat Seefeldt das Engagement. An der Teststation in Form eines „Drive-ins“ können sich nach wie vor Personen mit dem begründeten Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen. Wer sich testen lassen will, benötigt weiter eine sogenannte „Laborüberweisung“ von einer Ärztin bzw. einem Arzt, etwa der Hausärztin bzw. dem Hausarzt. Ab Montag, 11. Mai, ist das Diagnosezentrum montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet.