Heidelberg – Weniger Verpackungsmüll im Einzelhandel: Stadt beteiligt sich an Forschungsprojekt in Heidelberg

Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch die Buslinien der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) kehren sukzessive wieder in den Regelbetrieb zurück. So fahren die Buslinie 52 in Mannheim und die Buslinie 71 in Ludwigshafen ab dem morgigen 9. Mai auch wieder samstags. Bitte beachten: Die Buslinie 71 ist nicht wie unter der Woche mit der Linie 72 verknüpft. Die Busse ... Mehr lesen »