Heidelberg – Untere Bergbahn fährt ab dem 12. Mai Obere Bergbahn nimmt Betrieb am 22. Mai auf

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Dienstag, den 12. Mai 2020, nimmt die untere Heidelberger Bergbahn wieder den Fahrbetrieb auf. Die obere Bergbahn fährt wegen Reparaturarbeiten voraussichtlich ab Freitag, den 22. Mai, wieder. Der Betrieb beider Bergbahnen wurde am 17. März unterbrochen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die untere Bergbahn, die zwischen dem Kornmarkt, dem Heidelberger Schloss und der Station Molkenkur unterwegs ist, fährt zu den gewohnten Zeiten des Sommerfahrplans alle 10 Minuten zwischen 9 und 20 Uhr. Die Bahn nimmt den Fahrbetrieb parallel zur Öffnung des Heidelberger Schlosses am 12. Mai auf. Alle Fahrgäste werden gebeten, sich an die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln zu halten, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und die Zutrittsregelungen an den Stationen zu beachten. Um die Abstandsregeln zu ermöglichen, wird die Anzahl der Gäste, die sich gleichzeitig in den Wartebereichen und Bergbahnwagen aufhalten können, reduziert.



Betrieb der oberen Bergbahn ab 22. Mai

Die obere, historische Bergbahn, die zwischen der Molkenkur und dem Königstuhl fährt, nimmt ihren Betrieb voraussichtlich am Freitag, den 22. Mai, wieder auf. Grund für den späteren Fahrbeginn sind Reparaturarbeiten an der Station Königstuhl. Hier wurde Ende Februar bei einer routinemäßigen Bauwerksprüfung Reparaturbedarf an den sogenannten Auflager-Konsolen aus Sandstein festgestellt. Diese halten die Sandstein-Podeste an den Treppen rechts und links des Gleises in der Station Königstuhl. „Die Reparatur hätte spätestens im nächsten Jahr durchgeführt werden müssen“, sagt Patrick Jelinek, Abteilungsleiter der Heidelberger Bergbahnen. „Um einen längeren Ausfall der oberen Bergbahn im laufenden Betrieb zu vermeiden, haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, die Zeit des coronabedingten Stillstands für den Austausch der Sandstein-Konsolen zu nutzen. Leider sind die Steinmetz-Arbeiten voraussichtlich erst zum 22. Mai abgeschlossen.“

Der aktuelle Fahrplan und weitere Information unter: www.bergbahn-heidelberg.de