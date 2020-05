Heidelberg – Regeln für den Besuch von Spielplätzen in Coronazeiten: Nur in Begleitung Erwachsener! Kinderzahl pro Spielplatz ist begrenzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nachdem das Land in seiner jüngsten Corona-Verordnung die schrittweise Aufnahme des Unterrichtsbetriebs an den Musikschulen angekündigt hat, bereitet sich auch die städtische Musik und Singschule Heidelberg auf die Wiedereröffnung vor. Ab Montag, 11. Mai 2020, soll es wieder Präsenzunterricht geben. Das baden-württembergische Kultusministerium hat festgelegt, dass Musikschulen in einem ersten ... Mehr lesen »