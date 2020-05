Heidelberg – Das Interkulturelle Zentrum lädt zur “Lockdown Conversation” mit dem Ökonomen Branko Milanović heute ab 21 Uhr live

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Interkulturelle Zentrum Heidelberg (IZ) möchte in Zeiten des Lockdowns ein digitales Gesprächsforum sein und Menschen online zum Debattieren zusammenbringen. Die neuesten Forschungserkenntnisse sprechen inzwischen von möglichen Einschränkungen des Soziallebens bis ins Jahr 2022. Das wird Auswirkungen und Folgen für das Zusammenleben haben, über die das IZ im Rahmen seiner digitalen Veranstaltungsreihe „Lockdown Conversations“ diskutieren wird.

Am Freitag, den 08.05.2020 spricht Jagoda Marinić ab 21 Uhr mit dem Ökonomen Branko Milanović. Milanović ist der ehemalige Leiter der Forschungsabteilung der Weltbank und hatte Lehraufträge an der John Hopkins University, der University of Maryland und im All Souls College in Oxford. Er ist international als Experte für ökonomische Ungleichheit bekannt und hat in vielen internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. 2018 gewann er den Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Knowledge. Sei neustes Buch „Capitalism Alone“ erschien 2019. Diese Veranstaltung findet auf Englisch statt.

Die Veranstaltung wird live auf dem Twitter- und Youtubekanal des IZ gestreamt und sind auch im Nachgang auch auf der Webseite des IZ verfügbar. Weitere Veranstaltungen sind in Planung und werden in Kürze bekannt gegeben.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail