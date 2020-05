Worms – Radfahrerin bei Kollision mit PKW verletzt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Morgen des 06.05.2020, um 06:32 Uhr überholt ein 29-jähriger Motorradfahrer zunächst einen 59-jährigen Pkw-Fahrer. Hierbei kam es noch zu keiner Gefährdung. Kurz darauf wollte ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Starenweg nach links, in die Straße Am Kanal abbiegen, so dass der Motorradfahrer nach rechts ausweichen musste. Anschließend stoppte er sein Motorrad ... Mehr lesen »