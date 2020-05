Speyer – Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Toyota-Fahrerin befuhr die Karl-Spindler-Straße, in Speyer, um nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einzubiegen. Zeitgleich näherte sich ein Fahrradfahrer auf dem baulich getrennten, für Fahrradfahrer freigegebenen Fahrradweg, auf der linken Straßenseite. Der Fahrradfahrer wurde von dem PKW erfasst. Sowohl der Fahrradfahrer als auch die Fahrzeugführerin wurden leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Fahrrad und PKW wurden beschädigt. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei circa 2100 Euro. Die Friedrich-Ebert-Straße wurde zeitweise gesperrt und der ankommende Verkehr in die Karl-Spindler-Straße umgeleitet.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail