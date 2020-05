Speyer – Kettcar-Spaß statt Langeweile – Neues Angebot der Jugendförderung

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Spendenfreudigkeit in Schwetzingen und Umgebung nimmt kein Ende! Jüngstes Beispiel: Kerstin Graf-Till, Grundschullehrerin und derzeit als Mutter dreier Kinder in Elternzeit, fragte sich, was sie zur Bewältigung der Corona-Krise aktiv beitragen könnte. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Mundschutz-Diskussion kamen ihr die zahlreichen Stoffreste in den Sinn, die sie aus verschiedenen Nähaktionen für ... Mehr lesen »