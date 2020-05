Mutterstadt – Günter Klein wird 80

Der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende im Mutterstadter Gemeinderat, Günter Klein, wird am 08. Mai 80 Jahre alt.

Klein, 1940 in Gumbinnen, im ehemaligen Ostpreußen, geboren, wuchs nach der Vertreibung in Uelzen in der Lüneburger Heide auf, studierte in Hannover und kam 1963 als Dipl. Ing. zur BASF, in der er 40 Jahre als Projekt-Ingenieur tätig war. Für die IG Chemie vertrat er ab 1972 als freigestelltes Betriebsratsmitglied die Interessen aller nichtleitenden außertariflichen Angestellten und war in dieser Funktion auch zwei Jahre Mitglied im Aufsichtsrat der BASF AG und deren Tochtergesellschaften Luwoge und Gewoge.

Seit 1968 wohnt der Jubilar in Mutterstadt, wo er von 1979 bis 2006 dem Gemeinderat angehörte, davon 21 Jahre als SPD-Fraktionsvorsitzender. Günter Klein ist verheiratet, hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder.

Neben den Ehrungen für seine langjährigen gewerkschaftlichen Aktivitäten erhielt er auch die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz und die Willy-Brandt-Gedächtnis-Medaille.

