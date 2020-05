Mannheim – Neuer Geschäftsführer bei der IG Metall Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

– Thomas Hahl wird mit Wirkung zum 15. Mai 2020 neuer 1. Bevollmächtigter Geschäftsführer von Mannheims größter Gewerkschaft

– Kommissarische Lösung bis zur Neuwahl durch die Delegiertenversammlung

Wechsel an der Führungsspitze der IG Metall Mannheim: Der bisherige 1. Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall Mannheim Klaus Stein wechselt mit Wirkung zum 15. Mai 2020 endgültig zur IG Metall-Vorstandsverwaltung nach Frankfurt am Main und wird ab dem 01. August 2020 neuer Personalleiter der IG Metall. Thomas Hahl, bisher 2. Bevollmächtigter und Geschäftsführer, wurde nach einstimmiger Empfehlung des Ortsvorstandes der IG Metall Mannheim vom Vorstand der IG Metall in Frankfurt beauftragt, ab dem 15. Mai kommissarisch das Amt des 1. Bevollmächtigten und Geschäftsführers in Mannheim zu übernehmen. Er behält gleichzeitig die Funktion als Kassierer. Dies wurde nun in einer Vorstandssitzung in Frankfurt am 04. Mai 2020 bestätigt.

Die eigentliche Neuwahl der Geschäftsführung und des Ortsvorstandes von Mannheims größter Gewerkschaft mit aktuell 27.500 Mitgliedern war ursprünglich für Ende März vorgesehen gewesen. Das Parlament der Gewerkschaft vor Ort, die Delegiertenversammlung, kann aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen der Landesregierung Baden-Württembergs in der Corona-Pandemie aktuell nicht zusammentreten. Bis zur tatsächlichen Neuwahl durch die Delegiertenversammlung der Mannheimer IG Metall wird Hahl daher im Auftrag des Vorstandes kommissarisch die Geschäfte führen. Thomas Hahl, 49 Jahre alt, geboren in Mannheim, hatte seine Ausbildung als Dreher bei BBC, heute: General Electric, in Mannheim-Käfertal absolviert und anschließend mehrere Jahre seiner beruflichen Laufbahn im Betrieb verbracht. Nach verschiedenen Funktionen in ehrenamtlicher Tätigkeit, u.a. als Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung im Betrieb, ist Hahl seit 1998 hauptamtlich als Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall beschäftigt. Seit 2016 ist Hahl 2. Bevollmächtigter/ Geschäftsführer der Mannheimer IG Metall.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin dankbar für das große Vertrauen und die Unterstützung durch die zuständigen Gremien sowie Kolleginnen und Kollegen sowohl hier vor Ort, als auch beim Vorstand in Frankfurt am Main“, sagt Thomas Hahl. „In diesen Zeiten stehen wir vor großen Herausforderungen, die über die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie weit hinausgehen. Wir fordern ein Konjunkturprogramm, das nicht nur die Wirtschaft in Gang bringen soll, sondern die Beschäftigung sichert. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht zum Opfer dieser Krise werden“, fordert Hahl.

„Die Transformation der Arbeitswelt fordert uns ebenso heraus wie die zunehmende soziale Spaltung in der Gesellschaft. Die Arbeit der IG Metall Mannheim für die Menschen in unserer Stadt und der Region ist wichtiger denn je. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Betriebsrätinnen und Betriebsräten, Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen und – vertretern, Schwerbehindertenvertretern und Vertrauensleuten, setzen wir uns Tag für Tag für gute Arbeits- und Lebensbedingungen sowie Standort- und Beschäftigungssicherung hier vor Ort ein. Sobald es die Sicherheitslage zulässt, werden wir die konstituierende Delegiertenversammlung in Mannheim und alle Wahlen für die Geschäftsführung sowie die Neubesetzung der Gremien durchführen. Der Ortsvorstand der IG Metall Mannheim schlägt dazu einstimmig eine erweiterte Geschäftsführung vor, mit Thomas Hahl als 1. Bevollmächtigtem/ Geschäftsführer/, Daniel Warkocz als 2. Bevollmächtigtem/ Geschäftsführer und Dr. Janna Köke als Kassiererin. Damit würde erstmals eine Frau in der Geschäftsführung der Mannheimer IG Metall vertreten sein.“