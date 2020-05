Ludwigshafen – VIDEO – Straßenbahnunfall in der Frankenthaler Straße

Heidelberg/Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch zwischen 10 und 20 Uhr wurden von insgesamt acht Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd mit Fußstreifen in Zivil die Rauschgiftkriminalität an bekannten Schwerpunkten in den Heidelberger Stadtteilen Hasenleiser und Emmertsgrund sowie in Eppelheim überwacht. Dabei wurden insgesamt zwei Fahrzeuge und 38 Personen kontrolliert. In acht Fällen wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. ... Mehr lesen »