Ludwigshafen – Unfall mit Radfahrer – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, den 05.05.2020, gegen 12:30 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Pilgerstraße in Richtung “Große Gasse”. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Autofahrer mit einer silbernen Limousine mit Ludwigshafener Kennzeichen auf der Friedrichstraße in Richtung Bürgermeister-Trupp-Straße und übersah im Kreuzungsbereich Friedrichstraße/Pilgerstraße den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der 35-Jährige konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern, wurde dadurch aber über sein Fahrrad geschleudert, stürzte auf die Straße und verletzte sich. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort geradeaus in Richtung Bürgermeister-Trupp-Straße. Eine unbekannte Frau bot dem Fahrradfahrer ihre Hilfe an. Da sie eventuell das Geschehen beobachtet hat und Aussagen zu dem unbekannten Autofahrer machen kann, wird sie gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch andere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem geflüchteten Auto und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

