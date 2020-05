Ludwigshafen – Speyerer Straße (K6) ist ab morgen, 8. Mai, wieder frei!

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Täter brach am frühen Donnerstagmorgen in eine Wohnung in Ketsch ein und wurde von den Bewohnern überrascht. Der Unbekannte gelangte auf bislang unbekannte Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Seestraße ein. Anschließend drang er durch die Abschlusstür in eine Wohnung des Anwesens ein. Eine 29-jährige Bewohnerin wurde offenbar durch ... Mehr lesen »