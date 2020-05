Ludwigshafen – Scheibe von Linienbus beschädigt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Geschädigte parkte ihren Opel Astra, am 06.05.2020, gegen 05:40 Uhr, am Fahrbahnrand der Else-Krieg-Straße, in Speyer. Als sie gegen 14:30 Uhr zu ihrem PKW zurückgekommen ist, fielen ihr Kratzer auf der linken Fahrzeugseite auf. Vermutlich wurde der Opel der Geschädigten beim Vorbeifahren durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ... Mehr lesen »