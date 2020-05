Ludwigshafen – Cabrio Dach aufgeschlitzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 05.05.2020, gegen 22:00 Uhr und dem 06.05.2020, gegen 08:30 Uhr, schlitzten unbekannte Täter das Cabrio Dach eines Jaguars auf, der in der Rheinstraße geparkt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail