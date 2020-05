Ludwigshafen – 45-Jährige bei Ladendiebstahl erwischt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute, am 07.05.2020, gegen 12:00 Uhr, steckte eine 45-Jährige in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz einen Parfumflakon im Wert von über 100 Euro in ihre Jackentasche. Anschließend ging sie am Kassenbereich vorbei und verließ den Drogeriemarkt. Am Ausgang wurde sie vom Ladendetektiv angesprochen. Als sie versuchte, ihn zur Seite zu stoßen und zu flüchten, kam es zwischen beiden zu einem Gerangel und sie fielen beide zu Boden. Daraufhin kam der 73-jährige Vater der Ladendiebin ihr zu Hilfe und schlug auf den Ladendetektiv ein. Die 45-Jährige flüchtete währenddessen, konnte aber durch einen Passanten festgehalten werden. Danach wurden der 73-Jährige und die 45-Jährige vom Ladendetektiv in sein Büro gebracht. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen Vater und Tochter mit auf die Dienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen.

