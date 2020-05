Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute, am 07.05.2020, gegen 12:00 Uhr, steckte eine 45-Jährige in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz einen Parfumflakon im Wert von über 100 Euro in ihre Jackentasche. Anschließend ging sie am Kassenbereich vorbei und verließ den Drogeriemarkt. Am Ausgang wurde sie vom Ladendetektiv angesprochen. Als sie versuchte, ihn zur Seite zu stoßen und zu flüchten, ... Mehr lesen »