Landau – Schulbuchausleihe – Rückgabe der Schulbücher der Abiturientinnen und Abiturienten

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die wegen der coronabedingten Schließung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße verschobene Rücknahme der Schulbücher der Abiturienten der Gymnasien Bad Bergzabern, Edenkoben und Herxheim im Rahmen der Schulbuchausleihe wird an folgenden Terminen nachgeholt:

Gymnasium Edenkoben 18. und 25. Mai 2020

Gymnasium Herxheim 19. und 25. Mai 2020

Gymnasium Bad Bergzabern 20. und 25. Mai 2020

Die Schulbuchrücknahme findet zu den oben genannten Terminen jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße statt. Um das Personenaufkommen bei der Buchrücknahme möglichst zu entzerren, bitten wir Sie, von dem Ihrer Schule fest zugewiesenen Termin Gebrauch zu machen. Der 25. Mai 2020 stellt lediglich ein Ersatztermin für diejenigen Personen dar, denen an dem ihnen zugewiesenen Termin eine Buchrückgabe nicht möglich ist. Die Bücher können in der Kreisverwaltung an einem Schalter rechts neben dem Eingang zur KFZ – Zulassungsstelle abgegeben werden, die Abgabestelle ist entsprechend gekennzeichnet. Sollten Bücher trotz Rückgabepflicht nicht zurückgegeben werden, wird gemäß den Teilnahmebedingungen die Leistung von Schadensersatz fällig.

Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis, dass bei der Rückgabe der Schulbücher eine selbst mitgebrachte Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Im eigenen Interesse sollte ein persönlicher Kugelschreiber mit zur Abgabe der Schulbücher gebracht werden. Die Schulabteilung weist darauf hin, dass die Schulbücher im Vorfeld der Abgabe von Schmutz und Verunreinigungen zu befreien sind. Bei weiteren Fragen rund um die Schulbuchausleihe stehen die Mitarbeiterinnen der Schulabteilung unter der Telefonnummer 06341-940 180 gerne zur Verfügung.