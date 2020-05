Lambrecht – Arbeiten im Homeoffice – Webinar der Pfalzakademie Lambrecht

Lambrecht/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Arbeiten im Homeoffice ist für viele im Zuge der Corona-Pandemie plötzlich zum Berufsalltag geworden. Wertvolle Hinweise zu diesem Thema gibt die Pfalzakademie Lambrecht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Führungskräften in einem Webinar am Montag, 25. Mai, von 11 bis 12.30 Uhr. Wie man seinen Arbeitsplatz richtig gestaltet, seine Aufgaben, Projekte und Ziele plant, sich von Unterbrechungen abgrenzt, bei Videokonferenzen professionell auftritt und die Balance zwischen Job und Privatleben hält, vermittelt Christl Lang von Campus-EW anhand verschiedener Methoden. Neben einem Live-Online-Training mit maximal 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentiert sie kurzweilig die Themenblöcke. Gemeinsam kann man sich im Chat austauschen. Im Anschluss an das Online-Training erhält man eine Zusammenfassung der Präsentation sowie Checklisten zur Umsetzung. Die Teilnahmekosten betragen 99 Euro zuzüglich Umsatzsteuer; eine Anmeldung per Mail sollte umgehend bis spätestens 18. Mai erfolgen an seminare@pfalzakademie.bv-pfalz.de. Infos unter www.pfalzakademie.de

