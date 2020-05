Schifferstadt – Verlässlicher Service im Rathaus Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail und Terminvergabe

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Montag bis Freitag von 8:30 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Schifferstadt telefonisch und per E-Mail erreichbar; der Bürgerservice ab kommender Woche darüber hinaus donnerstags bis 18 Uhr. Persönliche Termine im Rathaus und Bürgerservice sind nur nach individueller Absprache möglich. Dennoch bittet Bürgermeisterin Ilona Volk darum, weiterhin von persönlichen Besuchen abzusehen und die angebotenen kontaktlosen Optionen zu nutzen. „Unser höchstes Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen vor einer Infektion zu schützen.“ Indem vieles per E-Mail, am Telefon oder in einem individuell vereinbarten Termin geklärt werden könne, fielen zudem auch Wartezeiten weg. „Die jeweiligen Sachbearbeiter können sich ganz dem Anliegen der Bürgerin oder des Bürgers widmen und hierfür bewusst Zeit einplanen“, erklärt Volk.

Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sind telefonisch unter 06235 / 440 erreichbar. Wer einen ganz bestimmten Ansprechpartner für sein Anliegen sucht, wird unter folgendem Link fündig: https://www.schifferstadt.de/rathaus/buergerdienste/mitarbeiter-a-z/ Müll- und Wertstoffsäcken können zu den genannten Öffnungszeiten am Rathaus abgeholt werden. Hierfür einfach an der Behindertentüre klingeln. Kurze Wartezeiten bittet die Stadtverwaltung in Kauf zu nehmen, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Infotheke auch Telefondienst leisten müssen.