Schifferstadt – Notfahrplan für Schifferstadter Ruftaxi bleibt bestehen

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bis auf Weiteres verkehrt das Schifferstadter Ruftaxi nur noch für Fahrten zum Einkaufen und auf die Arbeit (Notfahrplan). Darauf haben sich die Stadtverwaltung, der Verkehrsbund Rhein-Neckar und die Firma Taxi Hauk Mitte März erstmalig verständigt. Um das Infektionsrisiko durch weniger Fahrten zu verringern, gleichzeitig aber wichtige Erledigungen für mobilitätseingeschränkte Personen zu ermöglichen, gilt der zunächst bis um 30. April gültige Notfahrplan auch weiterhin. Das Ruftaxi fährt nur noch von Montag bis Samstag in der Zeit zwischen 6 bis 19 Uhr, bringt seine Fahrgäste von einer der 42 regulären Haltestellen im Stadtgebiet zum Haupt- oder Südbahnhof, zur Polizei (Waldspitzweg) oder zum Schillerplatz und umgekehrt.

Der Empfehlung des VRN folgend gilt:

• Maximal zwei Fahrgäste je Fahrt

• Keine Beförderung auf dem Beifahrerplatz

• Kein Fahrscheinverkauf mehr, was bedeutet, dass in der Abrechnung jeder Fahrgast wie ein Inhaber von Jahres- und Halbjahreskarten zu behandeln ist (die Fahrt ist kostenfrei)

• Den Anweisungen des Fahrers in Bezug auf Sitzplatzwahl ist Folge zu leisten.

• Es findet keine Einstiegshilfe für mobilitätseingeschränkte Personen statt. Hierzu ist eine Begleitperson erforderlich

Diese Maßnahmen sind zum Schutz der Fahrgäste als auch des Fahrers erforderlich. Das Ruftaxi ist ein öffentliches Verkehrsmittel, das nur auf telefonische Vorbestellung fährt. Bis spätestens eine Stunde vor Abfahrt kann es unter der Telefonnummer 06235 44466 zu einer der 42 Haltestellen in Schifferstadt angefordert werden.