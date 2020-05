Neustadt – PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Neustadt / Elmstein / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Heute, gegen 04:00 Uhr befuhr eine 34-jährige PKW-Fahrerin die L499 von Helmbach aus in Richtung Breitenstein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr im Anschluss einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Verletzt habe sie sich nicht. Jedoch dürfte an ihrem PKW ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von ca. 8000 Euro entstanden sein. Ein Fremdschaden entstand nicht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.