Mannheim/Hockenheim – Kistenweise Gaben.Geben.Leben – Studenten initiieren Projekt für Menschen in prekären Lebenssituationen

Mannheim/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Kisten mit haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln und neuer, gewaschener Kleidung ¬– vor allem Unterwäsche und Socken – sind in einer katholischen Kirche ein eher ungewöhnlicher Anblick. Doch zahlreiche Kirchengemeinden im Katholischen Stadtdekanat und die Pfarrei St. Georg in Hockenheim haben diese in den vergangenen Wochen aufgestellt, um Menschen in prekären Lebenssituationen unter dem Schlagwort „Gaben.Geben.Leben.“ zu unterstützen. „Nicht alles ist abgesagt. Andere zu unterstützen, geht immer.“ Darüber waren sich Johanna Sarközi, Jesse Primow, David Schwab und Luisa Bucher schnell einig, als sie dieses Projekt entwickelten. Die vier Studierenden der Kirchlichen Hochschule Freiburg im Studiengang „Angewandte Theologie und Soziale Arbeit“, die gerade in Mannheimer und Hockenheimer Kirchengemeinden im Praxissemester sind, haben damit besonders Obdachlose und Menschen an oder jenseits der Armutsgrenze in den Blick genommen.

Ihr Konzept bietet schnelle und direkte Hilfe in Zeiten, in denen Abstandregelungen und Infektionsschutzmaßnahmen viele bestehende Angebote, die Bedürftige seit Jahren im Alltag unterstützen, nur in veränderter oder reduzierter Form möglich machen. Sachspenden können in manchen Kirchen anonym abgegeben und abgeholt werde. Andernorts läuft die Annahme der Spenden über die Initiatoren, die die Waren dann an Einrichtungen des Caritasverbands, der Tafeln oder die Ökumenische Bahnhofsmission weitergeben. (schu/Bild: St. Bonifatius/Friedrichsfeld)

Spendenabgabe – Orte und Zeiten im Überblick

KATHOLISCHE SEELSORGEEINHEIT MANNHEIM MARIA MAGDALENA

Pfarrkirche St. Peter und Paul

Hauptstraße 48, 68259 Mannheim-Feudenheim

tägl. von 9 – 17 Uhr

Pfarrkirche Christ König

Römerstraße 30, 68259 Mannheim-Wallstadt

Tägl. von 9 – 18Uhr

Pfarrkirche St. Hildegard

Dürkheimerstraße 88, 68309 Mannheim -Käfertal-Süd

tägl. von 10 – 20Uhr

In den Kirchen stehen Kisten für die Spenden zum anonymen Abgeben und Abholen.

Kontaktperson: Jesse Primow (jesse.primow@ssemma.de)

KATHOLISCHE SEELSORGEEINHEIT MANNHEIM ST. MARTIN

Pfarrkirche St. Bonifatius in Friedrichsfeld

Neudorfstr. 15

68229 Mannheim-Friedrichsfeld

– täglich bis 18:00 Uhr –

Direkt neben dem Eingang stehen Kisten für die Spenden zum anonymen Abgeben und Abholen.

Kontaktperson: Johanna Sarközi (Praktikant@st.martin-ma.de)

SEELSORGEEINHEIT MANNHEIM JOHANNES XXIII

Pfarrbüro St. Sebastian

F2,6

68159 Mannheim

– immer mittwochs von 9 – 11 Uhr –

Kontaktperson: Luisa Bucher (luisa.bucher@kathma-johannes23.de)

Röm. – Kath. Kirchengemeinde Hockenheim

Pfarrkirche St. Georg

Obere Hauptstraße 1;

68766 Hockenheim

– tägl. von 9 – 18 Uhr –

Kontaktperson: David Schwab (david.schwab@drk-mannheim.de)