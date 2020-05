Ludwigshafen – Erfolgreicher Ausbildungsstart trotz Corona – Online-Tool „Last Call“ bringt Unternehmen und Bewerber zusammen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Trotz der aktuellen Krise und deren Herausforderungen für die Wirtschaft wird der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften auch in Zukunft weiter steigen. Ein neues Online-Tool hilft unter dem Stichwort „Last Call“ dabei, dass Ausbildungsbetriebe und passende Bewerber auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen zueinander finden. Entwickelt wurde es von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt, IHKs in der Metropolregion nutzen die technische Plattform mit. Das besondere an „Last Call“: Auch aktuelle Auszubildende, deren Ausbildungsplatz durch die Corona-Krise gefährdet ist, können auf diesem Weg berufliche Alternativen finden.

Das neue Angebot „Last Call“ der IHKs soll Unternehmen dabei helfen, offene Ausbildungsplätze noch im laufenden Jahr zu besetzen. Die Nutzung ist denkbar einfach: die Betriebe registrieren sich über die Website www.ausbildung.darmstadt.ihk.de und tragen dort ihre Ausbildungsplätze mitsamt gewünschten Voraussetzungen ein. Ab 4. Mai können sich interessierte Schülerinnen und Schüler im System anmelden und nach offenen Stellen suchen. Das Tool stellt sicher, dass die offenen Plätze genau bei den Bewerbern erscheinen, deren Interessen und Anforderungsprofile auf die Stellen passen.

Das Angebot „Last Call“ bildet dabei nicht nur Ausbildungsberufe in Industrie und Handel ab, sondern ist auch für Pflege- und Handwerksberufe geöffnet. Die räumliche Abdeckung reicht von Südhessen bis nach Mannheim, Ludwigshafen und Mainz. Die Nutzung ist sowohl für Betriebe als auch Ausbildungsplatzsuchende kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ausbildung.darmstadt.ihk.de Ansprechpartnerin bei der IHK Pfalz: Cordula Häde-Volk, Tel. 0621 5904-1727, cordula.haede@pfalz.ihk24.de