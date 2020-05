Landau – 19-Jähriger vermisst

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagmittag (05.05.2020), gegen 12:30 Uhr, stürzte an der Kreuzung Friedrichstraße / Pilgerstraße / Große Gasse ein 35-jähriger Fahrradfahrer als ihm von einem silbernen Auto die Vorfahrt genommen wurde. Der Radfahrer wollte von der Pilgerstraße in die Große Gasse fahren, als ein von links auf der Friedrichstraße kommender Pkw ohne anzuhalten weiterfuhr. Um ... Mehr lesen »