Ladenburg – Baustellenbedingte Verkehrsregelung zur Erschließung der Martinshöfe

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bauträger bpd und die Stadt Ladenburg informieren, dass aufgrund der Erschließungsarbeiten an den Martinshöfen im Bereich der Schwarzkreuzstraße zwischen der Wallstadter Straße und der Preysingstraße zwischen Montag, dem 11. Mai 2020 bis Samstag, den 06. Juni 2020 eine Einbahnstraße eingerichtet wird, um die Gehwege und Pflanzbereiche im Bereich der Schwarzkreuzstraße zwischen Wallstadter Straße und Wormser Straße herzustellen. Die Fußgänger werden in diesem Abschnitt auf die Südseite der Schwarzkreuzstraße umgeleitet. Auch im Bereich der Einmündung in der Wallstadter Straße bis zum Fahrbahnteiler wird es in diesem Zeitraum eine verengte und verlangsamte Verkehrsführung in beide Fahrtrichtungen geben. Die Maßnahme wurde im Vorfeld mit der Polizei, der Feuerwehr und der Verkehrsbehörde abgestimmt. Der Bauträger bpd und die Stadt Ladenburg bitten die betroffenen Verkehrs-teilnehmer und Anwohner um Verständnis für die Einschränkungen im Zuge des 2. Bauabschnittes der Erschließungs¬maßnahmen.

