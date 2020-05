Bensheim – Ausgelöster Alarm vertreibt Einbrecher

Bensheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Kriminelle sind am Mittwoch (6.5.) bei einem Einbruchsversuch in einer Autowerkstatt am Berliner Ring leer ausgegangen. Die Einbrecher schlugen gegen 1.25 Uhr von einem Rolltor ein Plexiglaselement ein und lösten dadurch Alarm aus. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und verschwanden ohne Beute. Wegen des versuchten Einbruchs ermittelt jetzt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail