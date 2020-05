Worms – Sachbeschädigung an mehreren PKW

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Samuelstraße und der Wasserturmstraße geparkte PKW beschädigt. Während in der Samuelstraße die Außenspiegel an insgesamt fünf PKW beschädigt vorgefunden wurden, zerkratzte(n) der oder die Täter den Lack an sieben in der Wasserturmstraße längs am Fahrbahnrand abgestellten PKW und kritzelten mit wasserfestem Stift auf diesen Fahrzeugen rum. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ob drei Jugendliche, die durch einen Zeugen um 04:00 Uhr nahe der PKW in der Samuelstraße beobachtete wurden, etwas mit den Taten zu tun haben, ist nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

